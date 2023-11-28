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Квартиры в Zalakaros, Венгрия

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12 объектов найдено
Квартира 1 комната в Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€65,434
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Квартира 3 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€110,107
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€81,201
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 39 м²
€48,615
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€52,294
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€86,457
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€78,573
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€77,522
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€96,968
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€83,829
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Квартира 1 комната в Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€78,573
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€78,573
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