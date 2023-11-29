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Венгрия
Земельные участки
медье Веспрем
Земельные участки в медье Веспрем, Венгрия
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103 объекта найдено
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Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
3 400 м²
€8,872
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Земельные участки
Kisapati, Венгрия
7 888 м²
€46,971
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Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
880 м²
€54,799
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Земельные участки
Szigliget, Венгрия
1 649 м²
€143,521
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Земельные участки
Варпалота, Венгрия
2 069 м²
€41,491
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Земельные участки
Pecsely, Венгрия
1 249 м²
Вы бы инвестировали? Ты бы построил? Хотите тишины и покоя? Участок под застройку площадью…
€98,899
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Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
4 740 м²
€247,378
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Земельные участки
Balatonakarattya, Венгрия
4 253 м²
€114,556
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Земельные участки
Balatonhenye, Венгрия
3 346 м²
€129,691
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Земельные участки
Bakonyjako, Венгрия
€6,002
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Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
7 343 м²
€130,213
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Земельные участки
Lesenceistvand, Венгрия
2 168 м²
€49,554
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Земельные участки
Kisapati, Венгрия
4 745 м²
€127,864
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Земельные участки
Pecsely, Венгрия
3 000 м²
€130,474
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Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
740 м²
€130,213
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Земельные участки
Oervenyes, Венгрия
683 м²
€63,932
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Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
1 272 м²
€111,947
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Земельные участки
Pecsely, Венгрия
3 026 м²
€36,533
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Земельные участки
Tagyon, Венгрия
3 381 м²
€91,332
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Земельные участки
Кишлёд, Венгрия
602 м²
€22,181
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Земельные участки
Nagytevel, Венгрия
20 000 м²
€26,095
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Земельные участки
Балатонкенеше, Венгрия
7 865 м²
€71,761
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Земельные участки
Варпалота, Венгрия
140 000 м²
€76,980
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Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
1 799 м²
€104,118
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Земельные участки
Pecsely, Венгрия
8 529 м²
€51,929
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Земельные участки
Balatonudvari, Венгрия
5 416 м²
€23,485
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Земельные участки
Doergicse, Венгрия
4 501 м²
€64,976
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Земельные участки
Lesenceistvand, Венгрия
4 552 м²
€51,929
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Земельные участки
Koeveskal, Венгрия
4 621 м²
€101,770
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Земельные участки
Abrahamhegy, Венгрия
603 м²
€113,512
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