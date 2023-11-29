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Земельные участки в медье Веспрем, Венгрия

103 объекта найдено
Земельные участки в Кёвагоэрш, Венгрия
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
Площадь 3 400 м²
€8,872
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Земельные участки в Kisapati, Венгрия
Земельные участки
Kisapati, Венгрия
Площадь 7 888 м²
€46,971
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Земельные участки в Немешвамош, Венгрия
Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
Площадь 880 м²
€54,799
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Земельные участки в Szigliget, Венгрия
Земельные участки
Szigliget, Венгрия
Площадь 1 649 м²
€143,521
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 2 069 м²
€41,491
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Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 1 249 м²
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€98,899
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 4 740 м²
€247,378
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Земельные участки в Balatonakarattya, Венгрия
Земельные участки
Balatonakarattya, Венгрия
Площадь 4 253 м²
€114,556
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Земельные участки в Balatonhenye, Венгрия
Земельные участки
Balatonhenye, Венгрия
Площадь 3 346 м²
€129,691
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Земельные участки в Bakonyjako, Венгрия
Земельные участки
Bakonyjako, Венгрия
€6,002
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Земельные участки в Ревфюлёп, Венгрия
Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 7 343 м²
€130,213
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Земельные участки в Lesenceistvand, Венгрия
Земельные участки
Lesenceistvand, Венгрия
Площадь 2 168 м²
€49,554
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Земельные участки в Kisapati, Венгрия
Земельные участки
Kisapati, Венгрия
Площадь 4 745 м²
€127,864
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Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 3 000 м²
€130,474
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 740 м²
€130,213
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Земельные участки в Oervenyes, Венгрия
Земельные участки
Oervenyes, Венгрия
Площадь 683 м²
€63,932
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Земельные участки в Ревфюлёп, Венгрия
Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 1 272 м²
€111,947
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Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 3 026 м²
€36,533
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Земельные участки в Tagyon, Венгрия
Земельные участки
Tagyon, Венгрия
Площадь 3 381 м²
€91,332
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Земельные участки в Кишлёд, Венгрия
Земельные участки
Кишлёд, Венгрия
Площадь 602 м²
€22,181
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Земельные участки в Nagytevel, Венгрия
Земельные участки
Nagytevel, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€26,095
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Земельные участки в Балатонкенеше, Венгрия
Земельные участки
Балатонкенеше, Венгрия
Площадь 7 865 м²
€71,761
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 140 000 м²
€76,980
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Земельные участки в Бадачоньтомай, Венгрия
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 1 799 м²
€104,118
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Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 8 529 м²
€51,929
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Земельные участки в Balatonudvari, Венгрия
Земельные участки
Balatonudvari, Венгрия
Площадь 5 416 м²
€23,485
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Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 4 501 м²
€64,976
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Земельные участки в Lesenceistvand, Венгрия
Земельные участки
Lesenceistvand, Венгрия
Площадь 4 552 м²
€51,929
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Земельные участки в Koeveskal, Венгрия
Земельные участки
Koeveskal, Венгрия
Площадь 4 621 м²
€101,770
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Земельные участки в Abrahamhegy, Венгрия
Земельные участки
Abrahamhegy, Венгрия
Площадь 603 м²
€113,512
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