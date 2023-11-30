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Венгрия
Жилая
Tiszafueredi jaras
Дома
Дома в Tiszafueredi jaras, Венгрия
Дом
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19 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
2
1
66 м²
€43,746
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Дом 1 комната
Тисафюред, Венгрия
1
55 м²
€12,434
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Дом 2 комнаты
Тисадерж, Венгрия
2
1
98 м²
€14,847
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Дом 3 комнаты
Надьиван, Венгрия
3
1
115 м²
€23,865
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Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4
1
140 м²
€117,487
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Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
55 м²
€25,700
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Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
62 м²
€78,412
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Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
108 м²
€99,392
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Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
70 м²
€39,075
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Дом 2 комнаты
Тисаигар, Венгрия
2
1
103 м²
€48,778
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Дом 2 комнаты
Надьиван, Венгрия
2
1
69 м²
€15,997
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Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
51 м²
€48,516
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Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
142 м²
€152,104
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Дом 2 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
2
1
134 м²
€41,173
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Дом 4 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
4
1
80 м²
€51,401
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Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4
1
100 м²
€136,343
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Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4
1
115 м²
€44,582
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Дом 2 комнаты
Тисасентимре, Венгрия
2
1
107 м²
€91,787
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Дом 2 комнаты
Тисаигар, Венгрия
2
2
129 м²
€55,072
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Параметры недвижимости в Tiszafueredi jaras, Венгрия
с видом на горы
недорогая
элитная
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