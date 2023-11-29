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Дома в Сомбатхей, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€112,766
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Дом 6 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€149,219
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Дом 1 комната в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 14 м²
€28,821
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€142,925
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Дом 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
€137,680
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Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€117,749
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€196,686
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Дом 7 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€225,533
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Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€125,853
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Дом 6 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€170,199
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Дом 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€151,841
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Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€59,924
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Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€61,628
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Дом 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€133,930
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Вилла 7 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Вилла 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 380 м²
Мы рады представить вашему вниманию великолепную виллу, которая по внутреннему убранству мож…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€312,075
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Дом 6 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
€1,97 млн
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
€217,666
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Дом 8 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
€170,461
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Дом 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
€380,259
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Параметры недвижимости в Сомбатхей, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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