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Квартиры в Сентендре, Венгрия

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€109,882
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Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€135,058
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Квартира 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€314,697
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Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€130,862
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Квартира 1 комната в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
€65,300
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Квартира 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Квартира 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€183,311
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