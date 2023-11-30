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Жильё в Сентендре, Венгрия

квартиры
6
дома
23
29 объектов найдено
Дом 6 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
€1,57 млн
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
€432,709
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Дом 6 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
€464,178
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
€1,02 млн
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Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€109,882
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Дом 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
€563,570
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Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€135,058
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
€471,784
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Дом 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
For sale is a 134 sqm, 3+1/2 bedroom terraced house with a private garden and parking space.…
€243,890
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Дом 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€209,536
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Дом 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€317,057
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€144,236
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Квартира 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€314,697
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Дом 6 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€445,821
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Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€130,862
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
For those who like Szentendre, I recommend the panoramic, SNE-facing, 5-room, double comfort…
€443,199
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Дом 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€209,536
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Квартира 1 комната в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
€65,300
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Дом 9 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 9 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
€1,05 млн
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Дом 10 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 10 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 693 м²
€1,04 млн
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€403,861
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Дом 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€128,239
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Квартира 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Квартира 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€183,311
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
€521,873
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€416,974
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
€354,034
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€209,772
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Дом 10 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 10 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 520 м²
€1,70 млн
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Дом 8 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 8 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 482 м²
€650,000
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