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Дома в Sarbogardi jaras, Венгрия

14 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Alsoszentivan, Венгрия
Дом 4 комнаты
Alsoszentivan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€52,418
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Дом 2 комнаты в Мезёсилаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мезёсилаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€62,639
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Дом 13 комнат в Шарсентагота, Венгрия
Дом 13 комнат
Шарсентагота, Венгрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
€355,317
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Дом 3 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
€89,290
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Дом 2 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€34,241
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Дом 3 комнаты в Hantos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Hantos, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€155,402
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Дом 4 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 71 м²
€39,246
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Дом 1 комната в Алап, Венгрия
Дом 1 комната
Алап, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€31,451
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Дом 1 комната в Мезёсилаш, Венгрия
Дом 1 комната
Мезёсилаш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€50,045
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Дом 2 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€30,290
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Дом 4 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
€103,525
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Дом 4 комнаты в Hantos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hantos, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
€127,482
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Дом 7 комнат в Вайта, Венгрия
Дом 7 комнат
Вайта, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€196,566
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Дом 2 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€53,728
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Параметры недвижимости в Sarbogardi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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