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Дома в Пакш, Венгрия

9 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€41,697
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Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€100,965
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€120,000
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
€130,599
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€165,216
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€82,608
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€131,124
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Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€354,034
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Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€354,034
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