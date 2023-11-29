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Жильё в Пакш, Венгрия

квартиры
7
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9
16 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€108,833
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Квартира 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€78,412
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Квартира 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€251,732
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Дом 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€41,697
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Квартира 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€94,147
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Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€100,965
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€120,000
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Квартира 1 комната в Пакш, Венгрия
Квартира 1 комната
Пакш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€78,412
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
€130,599
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€165,216
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€82,608
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Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€131,124
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Квартира 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€301,585
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Квартира 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€183,573
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Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€354,034
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Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€354,034
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