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Квартиры в Kazincbarcikai jaras, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€32,781
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Квартира 3 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€24,914
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Квартира 3 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€27,536
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Параметры недвижимости в Kazincbarcikai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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