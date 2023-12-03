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Венгрия
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Дома в медье Хевеш, Венгрия
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102 объекта найдено
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Дом 10 комнат
Paradsasvar, Венгрия
10
9
300 м²
€464,527
в месяц
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Дом 5 комнат
Poroszlo, Венгрия
5
5
170 м²
€277,133
в месяц
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Дом 9 комнат
Poroszlo, Венгрия
9
8
210 м²
€356,314
в месяц
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Дом 3 комнаты
Vamosgyoerk, Венгрия
3
1
114 м²
€65,720
в месяц
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Дом 3 комнаты
Kerecsend, Венгрия
3
1
100 м²
€65,984
в месяц
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Дом 6 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
6
4
300 м²
An exceptionally spacious semi-detached house awaits its new owner in one of Gyöngyös' most …
€155,722
в месяц
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Дом 9 комнат
Matraszentimre, Венгрия
9
4
270 м²
For Sale in Mátraszentimre - Excellent Condition 8-Room House on the Edge of the Forest Qui…
€393,265
в месяц
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Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
3
3
110 м²
€131,704
в месяц
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Дом 2 комнаты
Visznek, Венгрия
2
1
76 м²
€34,048
в месяц
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Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
4
2
135 м²
€128,801
в месяц
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Дом 3 комнаты
Речк, Венгрия
3
1
90 м²
A family house of 90 sqm, 2 rooms + living room + dining room on a plot of 308 sqm is for sa…
€50,121
в месяц
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Дом 3 комнаты
Тисанана, Венгрия
3
1
94 м²
€31,936
в месяц
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Дом 1 комната
Шаруд, Венгрия
1
1
37 м²
€42,758
в месяц
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Дом 3 комнаты
Надьреде, Венгрия
3
1
84 м²
For sale in the enchanting street of Nagyréde, just 10 minutes away from the M3 motorway, is…
€122,704
в месяц
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Дом 6 комнат
Matraszentimre, Венгрия
6
2
131 м²
€250,475
в месяц
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Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3
1
86 м²
€234,903
в месяц
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Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
7
191 м²
€395,904
в месяц
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Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2
1
76 м²
€71,527
в месяц
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Дом 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
3
1
120 м²
€60,045
в месяц
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Дом 6 комнат
Матрадеречке, Венгрия
6
3
200 м²
€123,786
в месяц
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Дом 6 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
6
2
170 м²
€163,376
в месяц
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Дом 7 комнат
Хатван, Венгрия
7
3
220 м²
Your Dream Countryside Retreat Awaits! Are you looking to: Live in seclusion amidst the ge…
€498,839
в месяц
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Дом 2 комнаты
Надьфюгед, Венгрия
2
1
92 м²
€44,869
в месяц
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Дом 2 комнаты
Надьфюгед, Венгрия
2
1
92 м²
€31,672
в месяц
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Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4
2
132 м²
Eger, Szederkényi Street, good condition, multi-generational, 5-room, 2-bathroom house for s…
€211,122
в месяц
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Дом 4 комнаты
Вишонта, Венгрия
4
1
100 м²
€105,310
в месяц
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Дом 7 комнат
Хатван, Венгрия
7
2
220 м²
€95,017
в месяц
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Дом 3 комнаты
Дьёндьёшоросси, Венгрия
3
1
107 м²
€46,189
в месяц
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Дом 3 комнаты
Фюзешабонь, Венгрия
3
1
100 м²
€42,230
в месяц
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Дом 2 комнаты
Каль, Венгрия
2
1
100 м²
€31,408
в месяц
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Параметры недвижимости в медье Хевеш, Венгрия
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