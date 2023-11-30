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Квартиры в Хайдусобосло, Венгрия

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13 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€66,847
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€79,959
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€67,922
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€73,167
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€94,147
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€131,124
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Квартира 1 комната в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€77,888
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€120,634
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Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€120,634
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€83,919
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Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€91,524
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Квартира 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€209,798
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Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€196,660
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