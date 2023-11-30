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Квартиры в Enyingi jaras, Венгрия

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Эньинг, Венгрия
Квартира 1 комната
Эньинг, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€22,476
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Квартира 1 комната в Эньинг, Венгрия
Квартира 1 комната
Эньинг, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
€26,416
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Квартира 4 комнаты в Эньинг, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
€137,235
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Квартира 4 комнаты в Lajoskomarom, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Lajoskomarom, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 146 м²
€57,908
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Параметры недвижимости в Enyingi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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