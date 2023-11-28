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Дома в Diosd, Венгрия

30 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Diosd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€518,933
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Дом 3 комнаты в Diosd, Венгрия
Дом 3 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€327,609
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Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
€589,435
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Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
€526,523
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Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
€544,961
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Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
€544,961
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Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 178 м²
€526,523
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Дом 5 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
€757,433
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Дом 2 комнаты в Diosd, Венгрия
Дом 2 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€117,677
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Дом 5 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€263,393
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Дом 4 комнаты в Diosd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€175,599
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Дом 7 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 7 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
€445,287
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Дом 3 комнаты в Diosd, Венгрия
Дом 3 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
SEMI-DETACHED HOUSE , 416 M2 PLOT ! The property has been partially renovated.Habitable con…
€151,451
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Дом 4 комнаты в Diosd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€380,027
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Дом 7 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 7 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€263,130
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Дом 5 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
€311,884
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Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 322 м²
€1,05 млн
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Дом 5 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
€697,992
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Дом 3 комнаты в Diosd, Венгрия
Дом 3 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€184,112
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Дом 7 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 7 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
€1,01 млн
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Дом 4 комнаты в Diosd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€260,496
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Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
€684,164
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Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 675 м²
€655,219
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Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
€629,010
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Дом 9 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 9 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
€313,719
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Дом 5 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€579,202
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Дом 5 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
€445,287
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Дом 5 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€631,880
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Дом 8 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 8 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
€837,590
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Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 289 м²
€434,599
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