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Венгрия
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Diosd
Дома
Дома в Diosd, Венгрия
Дом
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30 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4
1
124 м²
€518,933
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Дом 3 комнаты
Diosd, Венгрия
3
1
101 м²
€327,609
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
3
190 м²
€589,435
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
4
178 м²
€526,523
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
4
185 м²
€544,961
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
4
185 м²
€544,961
Рекомендовать
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
178 м²
€526,523
Рекомендовать
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Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
5
3
167 м²
€757,433
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Дом 2 комнаты
Diosd, Венгрия
2
1
55 м²
€117,677
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Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
5
3
160 м²
€263,393
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Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4
1
82 м²
€175,599
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Дом 7 комнат
Diosd, Венгрия
7
2
350 м²
€445,287
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Дом 3 комнаты
Diosd, Венгрия
3
1
78 м²
SEMI-DETACHED HOUSE , 416 M2 PLOT ! The property has been partially renovated.Habitable con…
€151,451
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Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4
1
120 м²
€380,027
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Дом 7 комнат
Diosd, Венгрия
7
2
220 м²
€263,130
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Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
5
2
194 м²
€311,884
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
3
322 м²
€1,05 млн
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Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
5
2
246 м²
€697,992
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Дом 3 комнаты
Diosd, Венгрия
3
1
67 м²
€184,112
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Дом 7 комнат
Diosd, Венгрия
7
4
306 м²
€1,01 млн
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Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4
2
105 м²
€260,496
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
2
335 м²
€684,164
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
4
675 м²
€655,219
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
3
245 м²
€629,010
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Дом 9 комнат
Diosd, Венгрия
9
3
216 м²
€313,719
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Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
5
2
210 м²
€579,202
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Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
5
2
188 м²
€445,287
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Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
5
2
210 м²
€631,880
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Дом 8 комнат
Diosd, Венгрия
8
4
327 м²
€837,590
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Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
2
289 м²
€434,599
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