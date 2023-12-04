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Жильё в Баттонья, Венгрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Баттонья, Венгрия
Дом 4 комнаты
Баттонья, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€50,148
в месяц
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