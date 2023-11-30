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Земельные участки в Balmazujvarosi jaras, Венгрия

11 объектов найдено
Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 213 м²
€2,609
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Земельные участки в Тисачеге, Венгрия
Земельные участки
Тисачеге, Венгрия
Площадь 708 м²
€7,307
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 1 334 м²
€8,611
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 754 м²
€4,196
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Земельные участки в Бальмазуйварош, Венгрия
Земельные участки
Бальмазуйварош, Венгрия
Площадь 1 900 м²
€194,063
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Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 5 790 м²
€49,554
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Земельные участки в Тисачеге, Венгрия
Земельные участки
Тисачеге, Венгрия
Площадь 1 302 м²
€6,818
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Земельные участки в Бальмазуйварош, Венгрия
Земельные участки
Бальмазуйварош, Венгрия
Площадь 984 м²
€65,562
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Земельные участки в Тисачеге, Венгрия
Земельные участки
Тисачеге, Венгрия
Площадь 2 940 м²
€7,474
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Земельные участки в Hortobagy, Венгрия
Земельные участки
Hortobagy, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€91,787
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Земельные участки в Hortobagy, Венгрия
Земельные участки
Hortobagy, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€91,787
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