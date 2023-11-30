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Жильё в Bajai jaras, Венгрия

Байя
5
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€131,946
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Квартира 4 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€170,288
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Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€102,860
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Квартира 1 комната в Байя, Венгрия
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€171,874
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Дом 5 комнат в Байя, Венгрия
Дом 5 комнат
Байя, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€275,950
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Типы недвижимости в Bajai jaras

квартиры

Параметры недвижимости в Bajai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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