Гражданство Гренада

О программе иммиграции

Единственная карибская программа CBI с доступом инвесторов к визе E-2 в США. Гренада предлагает мощное сочетание глобальной мобильности, доступа к рынку США и образа жизни в Карибском бассейне.

Каждое взаимодействие начинается с обязательного и конфиденциального собеседования. В рамках разговора с ведущими экпертами нашей компании, необходимо быть максимально открытым и честным, обозначить свои цели, чтобы мы смогли максимально точно проанализировать стратегию и озвучить для вас план по достижению целей по глобальной мобильности.

Как проходит консультация?

-Конфиденциальный разговор с ведущим экпертом, без обязательств:

-Оценка уникальных целей и обстоятельств вашей ситуации, обсуждение плана получения визы Е-2 США;

-Обзор различных программ и юрисдикций;

-Прозрачные сроки поэтапного выполнения заказа, затраты и следующие шаги;

-Никакого давления, никакой жесткой продажи - только информированное и стратегическое руководство;

Дополнительные услуги к программе:

- подбор недвижимости под индивидуальный заказ: продажа, аренда;

- сопровождение сделок с недвижимостью;

- оценка недвижимости;

- открытие компании;

-разрешительная документация для бизнеса;

- банковский счет;

- постановка на учет в налоговых и таможенных органах;

-медицинское страхование;

- права водителя;

- сопровождение бизнеса (бухгалтер+юрист+банкир);

- АстроКартоГрафия