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Гражданство Grenada

Гренада Гренада
Срок получения: от 4 месяцев
Расходы: от
€136,668
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Гражданство Grenada
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Инвестиции Инвестиции
Этапы Этапы

О программе

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гражданства. 

Преимущества: 

  • Разумные инвестиции 
    • Инвестиции начинаются от $100 000
  • Безвизовый режим во всем мире

    • В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.

  • Быстрая сроки получения

    • Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.

  • Инвестор имеет право получить гражданство вместе с семьей

    • Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.

  • Привлекательный налоговый режим

    • Отсутствие налога на богатство, дарение, наследство, иностранный доход или прирост капитала

  • Гарантированные инвестиции

    • Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.

  • Безопасность для вашей семьи

    • «План Б» на все случаи жизни

  • Конфиденциальность

    • Не разглашаются персональные данные третьим лицам, сохраняя Вашу конфиденциальность

 

Программа гражданства Гренады: 

  • Пожертвование правительству 
    • Невозвратное пожертвование - вклад в национальный фонд трансформации (NTF) — 150 000 долларов США на 1 заявителя, на семью до 4 человек — 200 000 долларов США.
  • Инвестиции в недвижимость 
    • Ознакомьтесь с информацией ниже

Преимущества 

  • Паспорт Гренады выдается за  4-6 месяцев.
  • Безвизовый доступ в 143 страны мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Гонконг, Россию и Сингапур.
  • Безвизовый доступ в Китай
  • Граждане не несут налоговую ответственность - нет налога на богатство, подарки, наследство, иностранные доходы или прирост капитала.
  • Не требуется постоянного проживания для получения паспорта, возможность получить гражданство удаленно. 
  • Мультивиза в США на срок до 10 лет.
  • Право подать заявление на получение инвесторской визы E2 в США после постоянного проживания в Гренаде не менее 3 лет
  • Возможность проживания в Великобритании 6 месяцев в году. 
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 4 месяцев
Расходы
Расходы
от
€136,668
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвизовый доступ в 143 страны мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Гонконг, Россию, Китай и Сингапур.

Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Бурунди, Камбоджа, Кабо-Верде, Чили, Китай, Колумбия, Коморские о-ва, Конго, Демократическая Республика, Коста-Рика, Кот д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гаити, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Кирибати, Косово, Лаос, Латвия, Лесото, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Макао, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские о-ва, Мальта, Мавритания, Маврикий, Федеративные Штаты Микронезии, Молдова, Монако, Черногория, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Палау, Палестинские территории, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Швеция, Швейцария, Танзания, Восточный Тимор, Того, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Турция, Уганда, Украина, Великобритания, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Государство-город Ватикан, Венесуэла, Вьетнам, Замбия, Зимбабве
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Инвестиции в одобренный проект недвижимости - 350 000 долларов США Инвестиции в одобренный проект недвижимости с долевым участием — 220 000 долларов США Возможность возврата вложенных средств. Минимальный срок инвестирования - 5 лет. По истечении этого срока участники программы могут продать одобренную недвижимость другому кандидату на получение гражданства.
220000.00 USD
Требования к заявителю

  • Минимальный возраст от 18 лет

  • Комплексная проверка и одобрение кандидата правительством

  • Банковский документ о наличии средств с подтверждением происхождения

  • Отсутствтие судимости 

Этапы получения программы
Оставьте заявку
от 1 день
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 10 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Подано заявление на получение карибского гражданства
от 3 дня
Обработка заявления на получение гражданства
от 1 месяца
Заявка одобрена
от 5 дней
Внесение инвестиций
от 5 дней
Получение гражданства и паспорта
от 2 месяцев
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Гражданство Grenada
Гренада Гренада
от
€136,668
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