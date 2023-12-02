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Таунхаусы в Municipality of Gouve, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
€280,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м. рядом к пляжу, в закрытом жилом комплексе в туристичес…
€649,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Gouve, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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