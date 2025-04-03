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Виллы с видом на море в Сообщество Сития, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
$840,984
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Агентство
Grekodom Development
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