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Таунхаусы в Георгиополис, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Likotinerea, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Likotinerea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€290,000
в месяц
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Grekodom Development
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