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Дома в Муниципалитет Дидимотейхо, Греция

7 объектов найдено
Дом 2 спальни в Paliouri, Греция
Дом 2 спальни
Paliouri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
This house is located in the suburbs of Paliouri village  in Ev Zin complex 5 km from the be…
€225,000
Дом 4 спальни в Paliouri, Греция
Дом 4 спальни
Paliouri, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
The villas are located in the suburbs of Paliouri village in Kanistro area 50 meters from th…
€1,10 млн
Дом 2 спальни в Paliouri, Греция
Дом 2 спальни
Paliouri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этот дом расположен в зеленом горном районе деревни Палиури, который находится в конце полуо…
€290,000
Дом 6 спален с Spalni в Paliouri, Греция
Дом 6 спален с Spalni
Paliouri, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Виллы расположены в 1 км от деревни Палиури на холме Пиктураскью. Ближайший пляж - Хруссо, 2…
€1,30 млн
Дом 7 спален с Spalni в Paliouri, Греция
Дом 7 спален с Spalni
Paliouri, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Незаконченный дом расположен в пригороде Палиури, в 1 км от знаменитого пляжа Курсарос. Есть…
€200,000
Дом 6 спален с Spalni в Paliouri, Греция
Дом 6 спален с Spalni
Paliouri, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
This house is situated in the green mountaness surroundings of the Paliouri village area whi…
€210,000
Дом 2 спальни с Spalni в Paliouri, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Paliouri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этот дом расположен в пригороде деревни Палиури в комплексе Эв Зин в 2000 метрах от пляжа. К…
€200,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Дидимотейхо, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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