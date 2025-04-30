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Квартиры-студии в периферийной единице Коринфия, Греция

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Студия 1 комната
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/5
- Квартира площадью 26 кв.м в центре города Лутраки. - Эта квартира площадью всего 26 квадр…
$71,693
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Агентство
Sideris Real Estate
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Студия 1 спальня в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Студия 1 спальня
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Korinthia: Loutraki-Perachora 31 Sq.m., 1 Bedrooms, 1 …
$86,508
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Параметры недвижимости в периферийной единице Коринфия, Греция

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