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Коттеджи в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
€135,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€380,000

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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