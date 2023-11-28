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Коммерческая недвижимость в Шлезвиг-Гольштейн, Германия

5 объектов найдено
Коммерческая в Sterup, Германия
Коммерческая
Sterup, Германия
The most reliable tenant is the city (Duisburg) The contract is currently valid until 31 Dec…
€3,72 млн
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Коммерческая в Sterup, Германия
Коммерческая
Sterup, Германия
Anchor tenant is the City of Duisburg (the most reliable tenant type).List of the largest co…
€1,94 млн
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Коммерческая в Шлезвиг-Гольштейн, Германия
Коммерческая
Шлезвиг-Гольштейн, Германия
Площадь 1 047 м²
Германия Шлезвиг-Гольштейн г.Шуби Супермаркет NETTO Место…
€1,43 млн
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Отель с лифтом, с видом на море, с террасой в Шлезвиг-Гольштейн, Германия
Отель с лифтом, с видом на море, с террасой
Шлезвиг-Гольштейн, Германия
Германия Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн г.Киль   Отель 4* в г.К…
€3,83 млн
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Коммерческая в Киль, Германия
Коммерческая
Киль, Германия
Площадь 4 635 м²
Доход с аренды в год: 481 800 €Доход в месяц: 40 150 €Год постройки: 2015Рентабельность: 6.6…
€7,20 млн
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