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Отели в New Aquitaine, Франция

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 100 м²
Франция административный регион Аквитания Замок-отель с рестораном …
€4,20 млн
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Отель в Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
€2,20 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 3 350 м²
Франция Аквитания, регион Перигор, долина реки Дордонь Замок-отель-СПА …
€5,60 млн
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