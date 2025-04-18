Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Рануа
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Рануа, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Рануа, Финляндия
Дом 6 комнат
Рануа, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Продается просторный отдельно стоящий дом недалеко от центра Рануа! Эта квартира предоставля…
$111,450
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 3 комнаты в Рануа, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Рануа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,449
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов