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Виллы в Кюменлааксо, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Вилла 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$329,468
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Кюменлааксо, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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