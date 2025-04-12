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Квартиры в Кангасала, Финляндия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Pakinmaki, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Pakinmaki, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$160,589
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Jussila, Финляндия
Квартира 5 комнат
Jussila, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Вид на озеро, собственный участок, геотермальное тепло, низкая плата (2,8 евро/м²), квартира…
$338,146
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов