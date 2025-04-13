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Жильё в Streymoy region, Фарерские острова

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Torshavnar kommuna, Фарерские острова
Квартира 4 спальни
Torshavnar kommuna, Фарерские острова
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Эта потрясающая резиденция была спроектирована одним из самых престижных архитекторов Португ…
$2,45 млн
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Квартира 2 спальни в Torshavnar kommuna, Фарерские острова
Квартира 2 спальни
Torshavnar kommuna, Фарерские острова
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Апартаменты T2площадью 90 м2, с открытой площадью 25 м2 и 1 парковочным местом, расположенны…
$588,515
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Квартира 2 спальни в Torshavnar kommuna, Фарерские острова
Квартира 2 спальни
Torshavnar kommuna, Фарерские острова
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 кв. м, открытой террасой 42 кв. м и 1 парковочным местом…
$619,763
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