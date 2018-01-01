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Yontem Yapı

Турция, Коньяалты Анталия
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Yontem Yapı
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2004
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.yontemyapı.com.tr
Наши агенты в Турции
Эльвира Илюшина
Эльвира Илюшина
1 объект
Другие застройщики
Zera Homes

Наша компания «Zera Homes» - занимает одно из лидирующих позиций на рынке недвижимости города Алании, является лицензированным агентством недвижимости, а так же строительной компанией на побережье Средиземного моря с 2010 года. В наибольшей степени наша компания может похвастаться весьма обширной и актуальной базой различных объектов недвижимости. Нашей главной задачей является удовлетворение требований покупателей.

Наша цель

Долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами, удовлетворение желаний и запросов наших покупателей, поддержка репутации надежной, солидной и динамично развивающейся Компании, стремление занять лидирующие позиции на рынке недвижимости.

Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.
KurtSafir

Профессиональные знания высокого профиля, накопленный опыт, использование высококачественных и современных технологий, отвечающих европейским стандартам качества, обеспечили строительным проектам KurtSafir признание в профессиональной и архитектурной среде, все проекты выполнены с отличным комфортом и восхищают своим неординарным, современным дизайном.

Компания"КуртСафир" располагает собственными финансовыми ресурсами для обеспечения строительства своих объектов, не привлекая кредитные или заемные средства. Инфраструктура компании осуществляет полный цикл работ - от первоначального анализа земельного участка и маркетинговых исследований до сдачи построенного объекта в эксплуатацию, дизайна интерьера и управления зданием. Компания самостоятельно управляет и обслуживает все построенные объекты.

В компании работает более 250 высококвалифицированных специалистов различных специальностей. Также компания располагает собственным автопарком строительной техники.

Представительства нашей компании и офисы продаж расположены в европейских странах, ОАЭ, а также в России. Сотрудники отдела продаж KurtSafir говорят на английском, голландском, немецком, турецком, русском, украинском, арабском, фарси. Специалисты нашей компании обеспечат грамотное составление договора и прозрачность сделки, после регистрации помогут соблюсти все необходимые формальности с местными государственными органами для вашего комфортного пребывания и отдыха в Турции.

Сегодня наша компания по праву пользуется репутацией стабильного и надежного делового партнера. Это обеспечивает потенциал для дальнейшего развития и позволяет уверенно смотреть в будущее.

Каждый день мы стараемся быть в курсе последних событий и новостей, принимаем участие в зарубежных выставках недвижимости и тематических семинарах, что позволяет нам быть в курсе всех текущих изменений в турецком законодательстве и тенденций на рынке недвижимости. Мы с гордостью заявляем о нашей компании, что основой нашей работы является качество и превосходство, МЫ ОТКРЫВАЕМ ГРАНИЦЫ КОМФОРТА!

KurtSafır - строительная компания, основанная 35 лет назад Кадиром Куртом и Хачи Османом Укданом. В настоящее время, не нарушая традиций семейного бизнеса, KurtSafır управляется Эсатом Куртом.

KurtSafir - признанный лидер в области строительства жилья: бизнес, элит, премиум и комфорт класса. Наша компания работает по всей территории Турции, но основное направление строительства в настоящее время ведется в элитных районах Алании.

Компания получила стандарт качества ISO 9001, что свидетельствует о высоких стандартах качества предоставляемых услуг и выполняемых работ по строительству недвижимости.

Наша компания специализируется на строительстве самых сложных и знаковых объектов в Турции - многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости.

Uzun Group Of Companies

Группа компаний Uzun была основана как семейный бизнес Гюрселем Узуном в Никосии в 1980 году. Компания серьезно и тщательно подходит к выполнению своей работы, предлагая людям качественное жилье и помогая им адаптироваться к окружающей среде и городу. Мы придаем особое значение эстетике и эмоциям, а не просто проводим инженерные работы. Мы стараемся изменить концепцию строительства в нашей стране. С момента своего основания группа компаний Uzun реализовала немало жилых и коммерческих проектов в регионах Северного Кипра. Сегодня мы входим в число ведущих компаний страны.  

ILKEM YAPI

«Группа компаний Илкем», которая начала свою деятельность с « Илкем Tekstil», основанной ею в 1998 году, работает в строительном, текстильном, мебельном и туристическом секторах. «Группа компаний Илкем», которой удалось обеспечить высокие стандарты качества жизни в проектах, которые она завершила с концепцией «Дора», построила 400 квалифицированных домов с проектами, которые она завершила на данный момент, и оправдала гордость быстрыми рекордами продаж и спросом, намного превышающим предложение во многих из этих проектов. Концепция «Дора», созданная « Илкем», направлена на учет всех деталей, которые являются более инновационными и могут удовлетворить потребности в каждом новом проекте, созданном путем преобразования идей в произведения искусства.

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