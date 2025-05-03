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Мы начали работать в Черногории в 2006 году совместно с партнерской компанией Center Adria. Мы создали два многоквартирных комплекса премиум класса: «Балканский медведь» в Будве http://barsaestat.com/nedvizhimost/kvartiry-v-komplekse-balkanskij-medved-chernogoriya/ и «Мраморный замок» в Риса…
Наша компания на протяжении 15 лет занимается строительством в Черногории. Мы - инвестор, застройщик и продавeц в одном лице. Мы продаем построенную недвижимость напрямую. Наши клиенты получают полный спектр юридических услуг, рассрочки платежей и кредиты.
Все предлагаемые для продажи о…
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великол…
Emerald Residence – Зеленый оазис с премиальной инфраструктурой
Созданный Avista Realty Group, Emerald Residence — первый и единственный жилой комплекс на Черногорском Адриатическом побережье, предназначенный для тех, кто ищет роскошь, комфорт и природу в одном месте.
Этот эксклюзивный…
Nord Grad - компания по развитию недвижимости премиум-класса, ориентированная на устойчивые роскошные проекты. Благодаря развитию Eco Club они демонстрируют опыт в создании жилых помещений, которые сочетают в себе высококачественные удобства с экологически сознательным дизайном. Компания спе…
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