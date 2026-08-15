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Ardee Developments

ОАЭ, Дубай
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2022
На платформе
На платформе
1 год
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Время работы
Открыто сейчас
О застройщике

A & D Real Estate, основанная в 2021 году двумя российскими предпринимателями, быстро зарекомендовала себя как надежный партнер для инвесторов и владельцев недвижимости в Дубае. Сотрудничая с ведущими застройщиками города, A & D предоставляет доступ к лучшим объектам недвижимости и эксклюзивным инвестиционным возможностям. В условиях рынка, переполненного выбором, клиенты часто сталкиваются с трудностями и неопределенностью при выборе подходящей недвижимости. A & D Real Estate стремится устранить эту неясность, предлагая тщательно подобранные и индивидуальные варианты, соответствующие целям и предпочтениям каждого клиента. Их опыт гарантирует уверенные, обдуманные и беспрепятственные решения при покупке недвижимости.

Услуги

A & D Real Estate предоставляет комплексные услуги, разработанные для того, чтобы помочь инвесторам и владельцам недвижимости ориентироваться на сложном рынке недвижимости Дубая. Компания предлагает экспертные консультации по инвестициям для выявления перспективных объектов и максимизации доходности. Индивидуальный подбор недвижимости обеспечивает клиентам персонализированные рекомендации, исходя из их целей и предпочтений. A & D проводит глубокий анализ рынка, поддерживает информированные решения и предоставляет доступ к премиальным проектам ведущих застройщиков Дубая, включая эксклюзивные предзапусковые предложения. Компания сопровождает клиентов на всех этапах покупки недвижимости и предоставляет рекомендации по управлению портфелем для эффективного роста инвестиций.

Наши агенты в ОАЭ
Улугбек Аширов
Улугбек Аширов
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AYS PROPERTY DEVELOPMENT
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Год основания компании 2014
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AYS Developments Limited - это ведущая девелоперская компания с успешным опытом работы в сфере недвижимости и стиля жизни. Значительно присутствуя на нескольких ключевых мировых рынках, мы имеем портфель эксклюзивных объектов недвижимости в России и Финляндии. В ОАЭ наша миссия состоит в том…
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