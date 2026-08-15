О застройщике

A & D Real Estate, основанная в 2021 году двумя российскими предпринимателями, быстро зарекомендовала себя как надежный партнер для инвесторов и владельцев недвижимости в Дубае. Сотрудничая с ведущими застройщиками города, A & D предоставляет доступ к лучшим объектам недвижимости и эксклюзивным инвестиционным возможностям. В условиях рынка, переполненного выбором, клиенты часто сталкиваются с трудностями и неопределенностью при выборе подходящей недвижимости. A & D Real Estate стремится устранить эту неясность, предлагая тщательно подобранные и индивидуальные варианты, соответствующие целям и предпочтениям каждого клиента. Их опыт гарантирует уверенные, обдуманные и беспрепятственные решения при покупке недвижимости.