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Коттеджи с видом на горы в Tsada, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Цада, Кипр
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 121 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€430,000

Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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