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Коттеджи в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Пиргос, Кипр
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 145 кв.м В Лимассоле. У объекта есть камин. Недвижимост…
€475,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Пиргос, Кипр
Коттедж 4 спальни с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных…
€400,000

Параметры недвижимости в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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