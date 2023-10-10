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Коттеджи с видом на горы в Сообщество Мандрия, Кипр

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000

Параметры недвижимости в Сообщество Мандрия, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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