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Квартиры с бассейном в Армяно-российская община, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Армяно-российская община, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Армяно-российская община, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€360,000

Параметры недвижимости в Армяно-российская община, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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