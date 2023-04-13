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Купить коммерческую недвижимость в Марокко

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65 объектов найдено
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
42 903 м²
€ 742,715
ИСКЛЮЧЕНИЕ Агентства недвижимости AYKANA продают сельскохозяйственные угодья в Тифлете. Сель…
Коммерческая 2 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая 2 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
73 000 м²
€ 1,856,788
ИСКЛЮЧЕНИЕ. Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в провинции Сиди-Батти Бен-Слимане. …
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
70 000 м²
€ 3,713,575
Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в провинции Нхейла в Хемиссете. Ферма 7 га для с…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
36 000 м²
€ 1,506,226
Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в Скирате. Ферма 3,6 га с 1000 фруктовых деревье…
Офис 5 ванныхв Рабат, Марокко
Офис 5 ванных
Рабат, Марокко
5 ванных комнат 2 030 м²
€ 2,723,288
AYKANA real estate agencies is selling a villa in Rabat Souissi. Pretty modern villa with sw…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
63 000 м²
€ 2,030,088
AYKANA real estate agencies are selling a farm in Allal Al Bahraoui. 30 minutes from Rabat, …
Офис 2 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Офис 2 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
1 ванных комнат 110 м²
€ 3,714
Агентства недвижимости AYKANA арендуют офис в Рабате Агдале. Квартира двух фронтов, площадью…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
15 000 м²
€ 1,386,401
Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в Бузнике. Большая ферма общей площадью 1,5 га. …
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
20 000 м²
€ 594,172
EXCLUSIVELY. AYKANA real estate agencies is selling a farm in Tiflet. Farm with an area of 2…
Офис 2 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Офис 2 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 233 м²
€ 721,052
Агентства недвижимости AYKANA продают офис в Рабате на дне Агдала. Квартира без визави, на 4…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
13 000 м²
€ 792,229
AYKANA real estate agencies is selling a farm in Benslimane. A farm located in Benslimane. A…
Коммерческая 2 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая 2 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 21 000 м²
€ 1,114,073
Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в Хемиссете. Ферма на берегу озера, на 2,1 гекта…
Офисв Ighrem N Ougdal, Марокко
Офис
Ighrem N Ougdal, Марокко
1 320 м²
€ 9,160,152
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу для офисного использования в Рабат Хей Риад. Нов…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
28 614 м²
€ 940,772
AYKANA real estate agencies is selling agricultural land in Sala Al Jadida. Land with an are…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
10 000 м²
€ 222,815
Агентства недвижимости AYKANA продают сельскохозяйственные угодья в Тифлет-Айн-Джохра. Назва…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
11 200 м²
€ 371,358
Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в Хемиссет Тифлет. Титульная ферма площадью 1120…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
80 000 м²
€ 7,427,150
Продается фермерский дом в Айн Ауда. Большая ферма 8 га в Айн Ауда на национальной дороге. О…
Коммерческая 3 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая 3 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 31 250 м²
€ 668,444
You want to buy a farm in Ait mimoun: Farm on the road and next to a beautiful forest for hi…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
160 000 м²
€ 5,941,720
Продается фермерский дом в Сале Эссехул. Продается ферма, расположенная в соли в муниципалит…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
103 м²
€ 965,530
Продается здание в Темара Вифак. Новое здание в R + 2 для продажи в Вифаке Темара, недалеко …
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
21 000 м²
€ 1,299,751
Want to buy agricultural land in Temara Ain Aouda ? Land for sale with an area of 21,000 m²…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
6 000 м²
€ 569,454
You want to buy a farm? A large and beautiful farm for sale with an area of 6.000 m² contai…
Офис 2 ванныхв Ighrem N Ougdal, Марокко
Офис 2 ванных
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 131 м²
€ 519,901
Office for sale in Rabat Agdal. Office with two facades, at the top of Agdal, very good cond…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
60 000 м²
€ 1,188,344
Хотите купить сельскохозяйственные угодья в Айн Ауде? Продается земельный участок площадью …
Коммерческаяв Мекнес, Марокко
Коммерческая
Мекнес, Марокко
675 м²
€ 1,671,109
Want to buy a property in Salé La Marina? A building of R + 2 and an area of 675 m² (reside…
Коммерческая 3 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая 3 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 ванных комнат 15 000 м²
€ 1,733,002
Want to buy a farm in Bouznika ? A large and beautiful farm with an area of 1.5 Ha in Bouzn…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
50 000 м²
€ 1,114,073
Хотите купить ферму в Хемиссет Тифлет? Ферма в полном составе, 15 км от Тифлета и площадью 5…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
30 000 м²
€ 1,114,073
Want to buy a Farm in Benslimane? A large farm of 3 Hectares with villa on 228 sqm, in Bensl…
Офис 3 спальнив Ighrem N Ougdal, Марокко
Офис 3 спальни
Ighrem N Ougdal, Марокко
1 ванных комнат 138 м²
€ 544,658
You want to buy an office in Rabat Agdal? An office of an area of 138 m² on the ground floor…
Коммерческаяв Ighrem N Ougdal, Марокко
Коммерческая
Ighrem N Ougdal, Марокко
40 000 м²
€ 1,052,180
Want to buy a farm in Benslimane? A farm of 4 hectares titled at the edge of the asphalt roa…

Регионы с недвижимостью на продажу

caidat de Ighrem N Ougdal
Драа-Тафилалет
Рабат
Рабат-Сале-Кенитра
Мекнес
Фес-Мекне́с

Параметры недвижимости в Марокко

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Недвижимость в Марокко: особенности сделки для нерезидентов, какие объекты пользуются спросом

Эта североафриканская страна привлекает туристов со всего мира. Теплые климатические условия отлично сочетаются с экзотической арабской культурой и европейским уровнем обслуживания. Недвижимость на первичном рынке Марокко оценивается специалистами как выгодное инвестирование денежных средств.

Какие объекты пользуются спросом?

Несмотря на существенные различия в менталитете и территориальную удаленность, купить недвижимость в Марокко не так уж и сложно. Иностранцам предоставляется возможность оформить сделку практически на любой объект, в список ограничений входят только земли сельскохозяйственного назначения. Приобретение имущества дает право на получение статуса ПМЖ и ВНЖ.

Документы должны быть заверены нотариусом. Юридические услуги, пошлину и налоги оплачивает покупатель. В Марокко достаточно хорошо развита традиционная медицина. Иностранцам рекомендуется оформлять страховой полис.

Здесь можно выбрать жилплощадь на любой вкус:

  • Пользуются популярностью роскошные виллы с дизайнерским интерьером, расположенные на побережье. Стоимость комфортабельных загородных домов ниже, по сравнению с аналогичными объектами в ближайшем европейском государстве — Испании.
  • Востребованы среди иностранцев и небольшие усадьбы, оформленные в классическом стиле. Недвижимость в Марокко зачастую используется в качестве второго дома. Здешние условия идеально подходят для отпуска, наслаждения теплой погодой и удивительной экзотикой.
  • Не менее удачное решение — приобрести обустроенные апартаменты. На рынке жилых помещений представлены различные варианты, включая однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Где купить недвижимость в Марокко на выгодных условиях?

Немаловажное значение имеет и расположение недвижимости. Для открытия успешного бизнеса подойдет столица. Рабат — не только административный, но и промышленный центр Марокко. Пригород Сале особенно популярен среди гостей страны.
Прибрежные районы интересны для сдачи жилья в аренду, включая квартиры, вилы и таунхаусы на вторичном рынке недвижимости. Культурная и деловая жизнь кипит в Касабланке, приобретение квадратных метров в крупнейшем и густонаселенном городе Марокко может обеспечить стабильный доход.

Марракеш — еще один выгодный вариант для тех, кто предпочитает жить или отдыхать в городе с развитой инфраструктурой. Несмотря на отдаленное расположение от побережья, третий по величине населенный пункт пользуется большой популярностью. Здесь расположены удивительной красоты сады и парки.

Приобрести квадратные метры в Марокко можно на очень выгодных условиях. Цена на роскошную виллу покажется дешевой в сравнении с аналогичным поместьем, расположенным на Французской Ривьере. Кризис последних нескольких лет отрицательно сказался на местном рынке недвижимости, но эксперты прогнозируют рост потока туристов в страну и повышение интереса к жилью.

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