Купить коммерческую недвижимость в Марокко

Недвижимость в Марокко: особенности сделки для нерезидентов, какие объекты пользуются спросом

Эта североафриканская страна привлекает туристов со всего мира. Теплые климатические условия отлично сочетаются с экзотической арабской культурой и европейским уровнем обслуживания. Недвижимость на первичном рынке Марокко оценивается специалистами как выгодное инвестирование денежных средств.

Какие объекты пользуются спросом?

Несмотря на существенные различия в менталитете и территориальную удаленность, купить недвижимость в Марокко не так уж и сложно. Иностранцам предоставляется возможность оформить сделку практически на любой объект, в список ограничений входят только земли сельскохозяйственного назначения. Приобретение имущества дает право на получение статуса ПМЖ и ВНЖ.

Документы должны быть заверены нотариусом. Юридические услуги, пошлину и налоги оплачивает покупатель. В Марокко достаточно хорошо развита традиционная медицина. Иностранцам рекомендуется оформлять страховой полис.

Здесь можно выбрать жилплощадь на любой вкус:

Пользуются популярностью роскошные виллы с дизайнерским интерьером, расположенные на побережье. Стоимость комфортабельных загородных домов ниже, по сравнению с аналогичными объектами в ближайшем европейском государстве — Испании.

Востребованы среди иностранцев и небольшие усадьбы, оформленные в классическом стиле. Недвижимость в Марокко зачастую используется в качестве второго дома. Здешние условия идеально подходят для отпуска, наслаждения теплой погодой и удивительной экзотикой.

Не менее удачное решение — приобрести обустроенные апартаменты. На рынке жилых помещений представлены различные варианты, включая однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Где купить недвижимость в Марокко на выгодных условиях?

Немаловажное значение имеет и расположение недвижимости. Для открытия успешного бизнеса подойдет столица. Рабат — не только административный, но и промышленный центр Марокко. Пригород Сале особенно популярен среди гостей страны.

Прибрежные районы интересны для сдачи жилья в аренду, включая квартиры, вилы и таунхаусы на вторичном рынке недвижимости. Культурная и деловая жизнь кипит в Касабланке, приобретение квадратных метров в крупнейшем и густонаселенном городе Марокко может обеспечить стабильный доход.

Марракеш — еще один выгодный вариант для тех, кто предпочитает жить или отдыхать в городе с развитой инфраструктурой. Несмотря на отдаленное расположение от побережья, третий по величине населенный пункт пользуется большой популярностью. Здесь расположены удивительной красоты сады и парки.

Приобрести квадратные метры в Марокко можно на очень выгодных условиях. Цена на роскошную виллу покажется дешевой в сравнении с аналогичным поместьем, расположенным на Французской Ривьере. Кризис последних нескольких лет отрицательно сказался на местном рынке недвижимости, но эксперты прогнозируют рост потока туристов в страну и повышение интереса к жилью.