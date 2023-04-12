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Продажа офисных помещений в Венгрии

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85 объектов найдено
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
147 м²
€ 263,128
Новое ЛИЦО ОФИСА (147 нм, конструктор) ПРОДАЕТСЯ в популярной части XIII округа!Здание обесп…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
82 м²
€ 125,511
13. район Ньюлипот офис идеально подходит для Ясайской площади Мари, 82 кв.м., 2+1 комнатная…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
77 м²
€ 112,039
В городском парке, в символическом доме, продается 3-комнатная квартира, подходящая для офис…
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
160 м²
€ 85,320
Продается квартира на 160м2 под офис на стороне Печ-Меч. В собственности есть спальня, галер…
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
119 м² 2 Этаж
€ 78,582
В центре Печ, в центральном, но тихом месте, продается один:-2. верхний этаж- 119 нм- 7 комн…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
117 м² 1 Этаж
€ 223,405
Предлагаю на продажу в Ньюлипот, 117 кв.м, 3 + 1 полкомнатные, 1. наверху, недвижимость под …
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
210 м²
€ 354,051
НОВАЯ ПРОДАЖА ОФИСА СТРОИТЕЛЬСТВА, район VIII, часть Офицерского участка!ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
83 м²
€ 156,944
Рядом с площадью Деак выставлен на продажу офис площадью 83 кв.м, с высокой конструкцией, дв…
Офисв Pecsi jaras, Венгрия
Офис
Pecsi jaras, Венгрия
200 м² 2 Этаж
€ 101,037
Офисные помещения в офисном здании в центральном, легкодоступном месте в Печ, либо в одном, …
Офисв Miskolci jaras, Венгрия
Офис
Miskolci jaras, Венгрия
492 м² 1 Этаж
€ 85,320
Отличительная деловая и образовательная возможность! В Diósgyőr, на оживленном месте, 492 M2…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
341 м²
€ 547,846
Мы предлагаем эксклюзивный офисный комплекс для покупки в небольшой подполье с близким досту…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
78 м²
€ 96,778
In Debrecen absolute downtown, a zone emphasized infrastructurally, tall liftman with a tech…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
59 м²
€ 85,858
На предложение покупки, Будапешт IV. его окружность, недалеко от Újpest Városközpont, с техн…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
135 м²
€ 78,360
РАСПОЛОЖЕНИЕ! В ANDRÉSY Road, KODLUL CURE продается на 135 м2, ОБНОВЛЕННЫЙ, УТКАЙ вход, СРО…
Офисв Kecskemeti jaras, Венгрия
Офис
Kecskemeti jaras, Венгрия
76 м² 3 Этаж
€ 85,096
Kecskemét в сердце центра города 3 комнатные квартиры продает он лифтмен был построен в 2000…
Офисв Kecskemeti jaras, Венгрия
Офис
Kecskemeti jaras, Венгрия
115 м²
€ 96,524
On frequented place, in Kecskemét downtown, it even onto lawyer's office's forming, excellen…
Офисв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
68 м²
€ 87,667
Требовательный офис, в котором 68 нм, уличные входы находятся в центре города Nyíregyháza, п…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
80 м²
€ 93,478
Продается недвижимость 80 м2 на первом этаже нового здания. Отличный вариант для тех, кто хо…
Офисв Szegedi jaras, Венгрия
Офис
Szegedi jaras, Венгрия
300 м²
€ 327,830
ПРОХЛАДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ! Вы разбиваете его в центре города, тихий уличный продавец он закрыва…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
197 м²
€ 106,199
Будапешт XXI. В районе РЕНДКИ ПРОДАЕТСЯ ИЗБРАННЫХ ТОВАРОВ!!!Полностью отремонтированные новы…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
67 м²
€ 85,190
У подножия замка 67 кв.м, отремонтированный, в хорошем состоянии, ЦЕНТРАЛЬНОЕ место, продает…
Офисв Комаром, Венгрия
Офис
Комаром, Венгрия
404 м²
€ 346,300
Прекрасная возможность для инвесторов, предпринимателей! 404 M2, продающих в центральной час…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
70 м²
€ 90,015
В Дебрецене строится новое офисное здание с магазинами на первом этаже и офисами на 2 этажах…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
57 м²
€ 79,418
В Дебрецене строится новое офисное здание с магазинами на первом этаже и офисами на 2 этажах…
Офисв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
110 м²
€ 120,050
Ньиредьхаза недалеко от Плазы, в нескольких минутах ходьбы от центра города, продается двухк…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
592 м²
€ 1,523,718
ПАНОРАМНЫЕ ОФИСЫ БУДЫ На первом этаже можно найти 4 офиса, 1 большой (96 М2), один с видо…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
80 м²
€ 172,919
III. Район, на вершине дороги Прекрасной долины, в пещере Пол-Вэлли, стал выставлен на прода…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
262 м²
€ 683,364
ОФИСЫ БУДАНСКОЙ ПАНОРАМЫНа первом этаже находится офис 4, 1 большой (96 м2), вид на улицу, 3…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
216 м²
€ 500,980
ОФИСЫ БАДЫНа первом этаже 4 офиса, 1 большой (96 м2 ) с видом на улицу, 3 дворовых офиса (34…
Офисв Будапешт, Венгрия
Офис
Будапешт, Венгрия
83 м²
€ 138,289
Отличное расположение, оживленная дорога, недвижимость с видом на улицу, отличный вариант дл…

Регионы с недвижимостью на продажу

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