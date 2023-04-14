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  5. Keszthelyi jaras

Купить коммерческую недвижимость в Keszthelyi jaras, Венгрия

Хевиз
21
Кестхей
5
40 объектов найдено
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
90 м²
€ 104,163
Коммерческаяв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
48 м²
€ 202,718
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
260 м²
€ 1,041,634
Коммерческаяв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
859 м²
€ 1,159,151
Коммерческаяв Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
360 м²
€ 504,792
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
600 м²
€ 1,300,000
Коммерческаяв Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
54 м²
€ 63,833
Коммерческаяв Балатондьёрёк, Венгрия
Коммерческая
Балатондьёрёк, Венгрия
75 м²
€ 228,091
Коммерческаяв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
42 м²
€ 45,137
Коммерческаяв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
23 м²
€ 45,137
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
260 м²
€ 451,375
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
285 м²
€ 614,297
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
21 м²
€ 85,200
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
400 м²
€ 1,054,988
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
68 м²
€ 101,492
Коммерческаяв Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
36 м²
€ 53,150
Коммерческая 20 ванныхв Хевиз, Венгрия
Коммерческая 20 ванных
Хевиз, Венгрия
20 ванных комнат 515 м²
€ 1,148,468
Коммерческаяв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
48 м²
€ 120,188
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
300 м²
€ 448,704
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
280 м²
€ 341,869
Коммерческаяв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
125 м²
€ 293,794
Коммерческая 10 ванныхв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая 10 ванных
Gyenesdias, Венгрия
10 ванных комнат 731 м²
€ 691,751
Коммерческая 4 ванныхв Балатондьёрёк, Венгрия
Коммерческая 4 ванных
Балатондьёрёк, Венгрия
4 ванных комнат 285 м²
€ 934,799
Коммерческаяв Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
300 м²
€ 961,508
Отельв Хевиз, Венгрия
Отель
Хевиз, Венгрия
Количество этажей 3
€ 455,000
На одной из самых красивых панорамных улиц Хевиза продается трехэтажный семейный дом, подход…
Ресторан, кафев Хевиз, Венгрия
Ресторан, кафе
Хевиз, Венгрия
160 м²
€ 360,000
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ! Во всемирно известном курортном городе Хевиз, в популярном …
Инвестиционнаяв Хевиз, Венгрия
Инвестиционная
Хевиз, Венгрия
410 м²
€ 165,593
Коммерческая с Инвестициив Кестхей, Венгрия
Коммерческая с Инвестиции
Кестхей, Венгрия
260 м² Количество этажей 3
€ 215,000
Отличное вложение! В курортном городе на северном берегу Балатона - Кестхее, в самом оживлен…
Коммерческаяв Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
700 м²
€ 574,234
Инвестиционнаяв Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
300 м²
€ 173,606

Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

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