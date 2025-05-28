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Виллы в Чили

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3 объекта найдено
Вилла в Concon, Чили
Вилла
Concon, Чили
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
Этот проект создан для семей, желающих наслаждаться спокойствием и комфортом в тихом и благо…
$476,000
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Вилла в Puchuncavi, Чили
Вилла
Puchuncavi, Чили
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Виллы находятся в закрытом загородном комплексе и идеально подходит для семей, которые хотел…
$658,200
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Вилла в Lo Barnechea, Чили
Вилла
Lo Barnechea, Чили
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивный проект виллы на закрытой территории престижного гольф клуба в Сантьяго. Клуб ра…
$2,27 млн
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Параметры недвижимости в Чили

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