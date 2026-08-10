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Квартиры с гаражом в Provincia de Valparaiso, Чили

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Винья-дель-Мар
11
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Винья-дель-Мар, Чили
Квартира 2 комнаты
Винья-дель-Мар, Чили
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/8
Компактные апартаменты на побережье Тихого океана площадью 40,15 м.кв. на 7-ом этаже в готов…
$204,030
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Типы недвижимости в Provincia de Valparaiso

однокомнатные

Параметры недвижимости в Provincia de Valparaiso, Чили

с садом
с террасой
с бассейном
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