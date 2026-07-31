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Жилье в Sal, Кабо-Верде

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Санта-Мария
12
12 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Санта-Мария, Кабо-Верде
Квартира 1 спальня
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Описание объекта: Откройте для себя уникальную инвестиционную возможность на Кабо-Верде! Мы…
$211,250
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Квартира 6 спален в Санта-Мария, Кабо-Верде
Квартира 6 спален
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 6
Площадь 42 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию элегантные апартаменты премиум-класса в экскл…
$211,250
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 6 спален в Санта-Мария, Кабо-Верде
Квартира 6 спален
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 6
Площадь 41 м²
Описание объекта: Мы обеспечили нашим клиентам исключительные инвестиционные условия — гаран…
$171,284
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Санта-Мария, Кабо-Верде
Квартира 2 спальни
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Описание объекта: Эксклюзивные апартаменты с тремя спальнями на первой линии у моря | Курорт…
$171,284
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Санта-Мария, Кабо-Верде
Квартира 1 спальня
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Описание объекта: Последние 4 квартиры по этой цене | Гарантированная доходность 5% годовых …
$171,284
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Санта-Мария, Кабо-Верде
Вилла
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Описание объекта: Роскошная вилла с частным бассейном | Первая линия от моря | Вид на океан …
$341,426
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Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Квартира 6 спален в Санта-Мария, Кабо-Верде
Квартира 6 спален
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 6
Площадь 41 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию элегантные апартаменты в роскошном курортном …
$188,412
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 6 спален в Санта-Мария, Кабо-Верде
Квартира 6 спален
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 6
Площадь 45 м²
Описание объекта: Мы обеспечили нашим клиентам инвестиционные условия выше стандартных — гар…
$211,250
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 6 спален в Санта-Мария, Кабо-Верде
Квартира 6 спален
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 6
Площадь 40 м²
Описание объекта: Мы обеспечили нашим клиентам особые инвестиционные условия — гарантированн…
$171,284
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Санта-Мария, Кабо-Верде
Квартира 2 спальни
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Описание объекта: Трехкомнатная квартира на первой линии у моря | 100 м от пляжа | 4 бассейн…
$171,259
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Санта-Мария, Кабо-Верде
Квартира 1 спальня
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Описание объекта: Откройте для себя уникальную инвестиционную возможность на Кабо-Верде! Мы…
$211,250
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Закрыть
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Квартира 6 спален в Санта-Мария, Кабо-Верде
Квартира 6 спален
Санта-Мария, Кабо-Верде
Количество спален 6
Площадь 40 м²
Описание объекта: Мы договорились с нашими клиентами об особых условиях, которые редко встре…
$171,284
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Nils Ott Real Estates
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квартиры

Параметры недвижимости в Sal, Кабо-Верде

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