Торонто, Канада

Цена по запросу

Коммерческий проект для отеля Hilton, расположенного в 5 минутах от аэропорта Пирсон, Торонто, Канада Инвестиционный проект включает в себя: Лицензия Хилтон 380 номеров конференц-центр и рестораны двухэтажная подземная парковка. Проект может быть изменен по желанию клиента. Цена со всеми необходимыми разрешениями и землей составляет 23 миллиона долларов. Для реализации всего проекта необходимо $70 000 000. Спальни 380 Номера 400 Ванные комнаты 400 Размер недвижимости 150000 м² Земельная площадь 12140 м² Гаражи 100