Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Босния и Герцеговина
  3. MZ Rakelici
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в MZ Rakelici, Босния и Герцеговина

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
СЭС + ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ в Sanicani, Босния и Герцеговина
СЭС + ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Sanicani, Босния и Герцеговина
В условиях глобального дефицита энергии, особенно возобновляемых и экологически чистых источ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти