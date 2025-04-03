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Производственные здания в община Козарска-Дубица, Босния и Герцеговина

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1 объект найдено
ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ, БОСНИЯ в Skljucani, Босния и Герцеговина
ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ, БОСНИЯ
Skljucani, Босния и Герцеговина
Площадь 3 500 м²
Инвестиция/Соинвестиция для завершения проекта производства минеральной воды: здание (более …
$13,11 млн
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