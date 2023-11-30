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Квартиры в Бельгии

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14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с подвалом в Мелле, Бельгия
Квартира 2 комнаты с подвалом
Мелле, Бельгия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Бельгия Гент Квартиры в отреставрированном доме рядом с ж/д вокзалом Месторасположение от…
€250,000
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Квартира 2 комнаты в Алст, Бельгия
Квартира 2 комнаты
Алст, Бельгия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Бельгия Гент Квартиры в 20 км от Гента Месторасположение: старинный город Aalste (Алст&…
€160,000
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Квартира в Мелле, Бельгия
Квартира
Мелле, Бельгия
Площадь 180 м²
Бельгия Гент Эксклюзивная квартира в историческом центре Квартира в отреставрированном здан…
€640,000
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Квартира в Мелле, Бельгия
Квартира
Мелле, Бельгия
Площадь 105 м²
Бельгия Гент Современные апартаменты  в Генте Месторасположение: район  …
€237,250
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Квартира в Мелле, Бельгия
Квартира
Мелле, Бельгия
Площадь 73 м²
Бельгия Гент Апартаменты в исторической части города Месторасположение: центр Гента, рядом…
€169,000
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Квартира 3 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 4
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с площадью Журдан Местора…
€390,000
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Квартира 3 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира в районе Иксель Квартира после …
€445,000
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Квартира 4 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 4 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с площадью Св.Екатерины У…
€415,000
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Квартира 4 комнаты с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира 4 комнаты с подвалом
Брюссель, Бельгия
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Этаж 1
Бельгия г.Брюссель Большая квартира в районе Уккел Месторас…
€470,000
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Квартира 4 комнаты с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира 4 комнаты с подвалом
Брюссель, Бельгия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира в садиком в центре города Кварт…
€449,500
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Квартира с двором, с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира с двором, с подвалом
Брюссель, Бельгия
Площадь 137 м²
Этаж 3
Бельгия г.Брюссель Квартира на авеню Луиз Месторасположение…
€505,000
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Квартира 3 комнаты с террасой в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты с террасой
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира напротив Jardin Du Roy Район И…
€490,000
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Квартира 3 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 4
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с Гран Плас Квартира нахо…
€600,000
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Квартира 8 комнат с лифтом, с террасой, с сауной в Фландрия, Бельгия
Квартира 8 комнат с лифтом, с террасой, с сауной
Фландрия, Бельгия
Комнаты 8
Площадь 604 м²
Бельгия г. Маасейк, провинция Лимбург, восточная часть Фландрии Престижный…
€1,51 млн
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Параметры недвижимости в Бельгии

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