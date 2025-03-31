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Коммерческая недвижимость в Любчанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 770 м² в Любча, Беларусь
Коммерческое помещение 770 м²
Любча, Беларусь
Площадь 770 м²
Количество этажей 2
Назначение — Здание административно-хозяйственное. Год постройки 1959. Общая площадь 769.5 к…
$6,990
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