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Квартиры с видом на горы в Брисбен, Австралия

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Брисбен, Австралия
Пентхаус 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Брисбен, Австралия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 19/20
Immerse yourself in breathtaking views, exquisite design and unrivaled elegance. Expansive p…
$3,50 млн
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Параметры недвижимости в Брисбен, Австралия

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